Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Wildes Plakatieren ohne Wahrheitsgehalt im Bereich des PP Koblenz

Am Montag, 04. Januar 2020, wurden in verschiedenen Orten im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz, speziell in Mayen und Neuwied, diverse Schaufensterscheiben mit Plakaten beklebt. Die in den Innenstädten verwendeten Plakate weisen auf eine „angebliche Öffnung der Geschäfte am 11. Januar 2020“ hin und enthalten kein erforderliches Impressum. Diese Informationen stammen aus keiner offiziellen Quelle und haben keinen Wahrheitsgehalt. In den vorliegenden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstöße gegen das Landesmediengesetz eingeleitet. Hinweise zu den Plakatierern bzw. Urhebern der Plakate nehmen die örtlichen Polizeidienststellen entgegen. Quelle: Polizei