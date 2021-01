Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 15 neu Corona-Infektionen – zwei Todesfälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 15 neue Corona-Positivfälle sowie zwei weitere Todesfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 3.815 an. Aktuell sind 438 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 165,7. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Montag 195 sowie heute 104 Personen getestet. Durch die mobilen Impfteams wurden im Kreis Neuwied bereits über 860 Personen geimpft.