Veröffentlicht am 6. Januar 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Bluhm Fonds begrüßt neues Mitglied

Vor wenigen Wochen entschloss sich Holger Wolf, Mitglied im Bluhm Fonds – Verein zur Unterstützung Notleidender und Bedürftiger e.V. zu werden. „Im Rahmen meiner Tätigkeit als Berufsbetreuer gab es in der Vergangenheit schon einige Berührungspunkte. Durch die Unterstützung des Bluhm Fonds gelang es mir, Menschen in schwierigen Situationen unbürokratisch zu helfen. Mit meiner Mitgliedschaft möchte ich hierfür Danke sagen und den Verein dauerhaft unterstützen. Denn die Arbeit dieses Vereins ist gerade in der heutigen Zeit unendlich wertvoll. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Menschen durch unser soziales Netz fallen und auf Hilfe angewiesen sind“, so Wolf.

Der durch den Unternehmensverbund Bluhm-Weber bereits 1998 gegründete Verein engagiert sich seit vielen Jahren im karitativen Bereich und arbeitet eng mit sozialen Einrichtungen und Organisationen zusammen. Diese stellen den Kontakt mit Bedürftigen und Notleidenden her und gewährleisten so die optimale Verwendung der Unterstützungsleistungen. Die Vielzahl der Hilfsersuche ist dabei oftmals nur schwer zu bewältigen, zumal die jährlich zur Verfügung stehenden Mittel natürlich endlich sind. Um auch weiterhin helfen zu können, ist der Verein daher auf Mitgliedschaften und Spenden angewiesen. Weitere Informationen über den Verein und seine Projekte finden Sie unter www.bluhmfonds.de.

Foto: Bernhard Reuter vom Bluhm Fond begrüßt Holger Wolf als neues Mitglied