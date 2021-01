Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

HERDORF – Schrottsammler in Herdorf ohne Genehmigung unterwegs

Im Rahmen der Streife bemerkte eine Funkstreifenbesatzung am Samstagvormittag, 02. Januar 2021, gegen 10:40 Uhr in der Ortslage Herdorf einen VW Transporter aus dem Ruhrgebiet, der ohne erforderliche Genehmigung Schrott einsammelte. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu und seine Ladung wurde auf der Kreisabfalldeponie in Nauroth entladen. Quelle: Polizei