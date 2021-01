Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – StadtBibliothek bietet ab 5. Januar einen Abholservice

Das wird Leseratten freuen: Die Neuwieder StadtBibliothek kann ab 5. Januar wieder einen Abholservice anbieten. Dabei gelten folgende Spielregeln: Bei der Bibliothek gemeldete Leser können den Dienst einmal pro Woche in Anspruch nehmen. Basis für die Auswahl ist der Katalog der Einrichtung. Es können maximal 15 Medieneinheiten auf einer Wunschliste an die Bibliothek gesendet werden – und zwar per Email an stadtbibliothek@neuwied. Eine telefonische Bestellung ist leider nicht möglich. Die vorhandenen Medien können dann am Folgetag zwischen 10 bis 17 Uhr am großen Bibliotheksfenster an der Kirchstraße abgeholt werden. Bestellungen sind ab sofort möglich. Im Laufe des Januars wird die StadtBibliothek zudem weitere digitale Angebote unterbreiten können.