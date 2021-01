Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall mit Flucht in Betzdorf

Eine Frau meldete sich am Samstag, 02. Januar 2020, bei der Polizei in Betzdorf und teilt mit, dass sie am Samstag, 26. Dezember 2020, eine Beschädigung an ihrem Pkw festgestellt habe. Am 02. Januar habe sie bemerkt, dass am Pkw des Nachbarn ebenfalls ein Unfallschaden vorhanden ist. Nach Überprüfung der Polizei vor Ort, wurde festgestellt, dass beide Schadensbilder übereinstimmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde ebenso festgestellt, dass der Unfallverursacher bereits seit drei Jahren keinen Führerschein mehr hat. Quelle: Polizei