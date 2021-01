Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bildungsangebote in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld E-Learning-Kurs: Seniorenvertretungen in Rheinland-Pfalz – Für aktive und oder zukünftige Mitglieder von kommunalen Seniorenvetretungen. In diesem Online-Kurs werden alle wichtigen Bestandteile der ehrenamtlichen Arbeit als Seniorenvertreter/in vermittelt. Durch das Format als E-Learning Kurs können die Themen ganz flexibel von den Teilnehmer/innen bearbeitet werden. Leitung: Christoph Weber (Freiberuflich tätig in der Erwachsenenbildung) Vom 01. Januar bis 30. Juni, auf dem Online-Portal (kostenfrei).

E-Learning Kurs: Fridays for Future – „Wwgoesgreen“ – Alle, die an Nachhaltigkeit, Klimawandel und Umweltschutz interessiert sind, können ab dem 1. Januar auf Informationen, Anleitungen und Videos zu diesen Themen zugreifen und darüber hinaus bei diesem E-Learning die Akteur/innen der Gruppe „wwgoesgreen“ digital kennenlernen. Leitung: Lisa Rosdorf (Mitbegründerin Wwgoesgreen & Aktivistin). Vom 01. Januar bis 30. Juni, auf dem Online-Portal (kostenfrei).

Festigung und Aufbau von Fähigkeiten im Lesen und Schreiben – In diesem Kurs wird das Lesen und Schreiben in kleinen Gruppen gelehrt und gelernt und das mit individueller Beratung und Betreuung. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der Kurs wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz gefördert. Leitung: Regina Groß (Alphabetisierungs-Dozentin), dienstags, „sobald wie möglich“ bis 13. Juli, von 17:30 bis 21:15 Uhr (kostenfrei).

Literaturwerkstatt – Der Arbeitskreis der Literaturwerkstatt bietet die Gelegenheit, die Arbeit an ausschließlich eigenen Texten mit anderen Schreibenden zu besprechen und zu bedenken. Der Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen. Leitung: Horst Liedtke (Schriftsteller)

Jeden ersten Mittwoch im Monat, „sobald wie möglich“ von 19:30 bis 22:00 Uhr (1,50 Euro je Termin).

Hatha-Yoga: Präsenz- und Online Kurs – In diesem Kurs erleben und erfahren die Teilnehmer die Prinzipien und Körperhaltungen des Yoga, und unternehmen dabei eine Reise durch den eigenen Körper. Der Körper dient als Objekt und steht im Fokus, während der Geist sich beruhigen kann. Yoga kann also dazu beitragen das allgemeine Wohlbefinden ganzheitlich zu verbessern. Ergänzend zu diesem Präsenzkurs im Felsenkeller, gibt es ein Online-Angebot, das zeit- und ortsunabhängig ganz individuell genutzt werden kann. Leitung: Marita Wäschenbach (Yoga-Übungsleiterin, Nordic-Walking-Instruktorin), donnerstags, Beginn: „sobald wie möglich“ bis zum 4. März, von 19:00 bis 21:30 Uhr (108 Euro). Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich: Tel. 02681/986412 und das Anmeldetelefon: 02681/803598 oder www.haus-felsenkeller.de.