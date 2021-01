Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kunstschaufenster in der Bahnhofstraße in Altenkirchen

Wechsel im Kunstschaufenster Altenkirchen. Ein weiteres Mitglied des ‚Kunstforum Westerwald‘ präsentiert diesen Monat neue Werke. Wovon Coya mitten im Coronawinter träumt, ist diesen Monat in der Bahnhofstraße 20 zu sehen. In einer Zeit, wo das Reisen nicht möglich ist, erzählen die Bilder und Objekte von Orten der Sehnsucht und fernen Ländern. Coya Müller lebt und arbeitet in Altenkirchen. Informationen zur Person finden sich im Internet, Anfragen gerne per Mail an: coya@coya.de oder Tel. 02681-5478.