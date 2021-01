Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Fußgänger in der Oberdorfstraße in Koblenz angefahren

Am Samstagabend, 02. Januar 2021, kam es kurz nach 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Anwesens Oberdorfstraße 83 im Koblenzer Stadtteil Metternich. Ein Pkw fuhr rückwärts aus einer Parklücke, die beiden Passanten, 79 und 83 Jahre alt, machten durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und trotzdem fuhr der Fahrzeugführer weiter und stieß gegen die beiden Fußgänger. Die stürzten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu. Der Pkw entfernte sich in Richtung Bienenstück. Soweit der Polizei bislang bekannt, soll es sich bei dem Fahrzeug um einen dunklen Klein- oder Mittelklassewagen gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911. Quelle: Polizei