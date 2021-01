Veröffentlicht am 5. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Kennzeichendiebstahl in Koblenz

In den vergangenen Tagen wurden von einem Iveco, der auf dem Firmengelände in der Joseph-Funken-Straße abgestellt war, die beiden Kennzeichen KO-MK 22 gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030. Quelle: Polizei