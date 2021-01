Veröffentlicht am 4. Januar 2021 von wwa

BENDORF – Diebstahl eines E-Bike/MTB Müsing in Bendorf

Unbekannte Personen entwendeten in der Nacht vom Montag auf Dienstag, 28. auf 29. Dezember 2020, ein blaues MTB (E-Bike) der Marke Müsing im Ritterweg in Bendorf/Rhein. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Geländer gesichert. Als Zubehör waren an dem Fahrrad Schutzbleche, eine Klingel, ein Flaschenhalter und ein Tacho angebracht. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die zuständige Polizeidienststelle in Bendorf bittet Zeugen, die verdächtige Personen etc. wahrgenommen haben, sich zu melden. Quelle: Polizei