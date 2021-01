Veröffentlicht am 4. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen

In der Zeit von Samstag bis Sonntag, 02. bis 3. Januar 2021, zwischen 18:00 und 18:15 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Audi A3. An diesem entstand ein Schaden an der vorderen linken Stoßstange in Höhe von circa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei