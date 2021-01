Veröffentlicht am 3. Januar 2021 von wwa

RENGSDORF – Widerstand gegen Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes – Drei Polizeibeamte verletzt

Am Samstagabend, 02. Januar 2021, erging um 21:49 Uhr die Meldung über eine Schlägerei mit mehreren Personen in der Schalltorstraße in Rengsdorf bei der Polizei ein. Hintergrund sei, dass einer der Beteiligten gegen die Hauswand eines Anderen uriniert habe. Noch auf der Anfahrt der Polizeikräfte erfolgte eine weitere Meldung, dass sich die Beteiligten mit einem Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernt hätten. Das Fahrzeug wurde in der Westerwaldstraße festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei flüchteten zunächst zwei der drei Insassen. Sie konnten jedoch durch unmittelbarer Nacheile gestellt werden. Dabei leisteten die beiden Männer erheblichen Widerstand durch Schläge und Tritte. Einem der Polizeibeamten wurde mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Es kam zum Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes, das jedoch keine Wirkung zeigte. Nur unter Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte, konnten die beiden festgenommen und fixiert werden. Es handelt sich um einen 32jährigen und einen 31jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Insgesamt wurden während der Festnahme drei Polizeibeamte verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung aller Fahrzeuginsassen, wurden größere Mengen Betäubungsmittel gefunden. Bei dem 40jährigen Fahrzeugführer aus der VG Rengsdorf-Waldbreitbach wurden darüber hinaus drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Er war außerdem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen und Anschlussmaßnahmen durchgeführt. (te). Quelle: Polizei