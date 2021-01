CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN 40 neue Corona-Infektionen und drei Todesfälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 3. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Drei weitere Todesfälle in den letzten Tagen – Sieben-Tage-Inzidenz knapp über 50 – Terminvergabe für Impfzentrum ab 4. Januar

Die Kreisverwaltung informiert über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen zu Jahresbeginn: Seit der letzten Veröffentlichung am 30. Dezember 2020 sind drei weitere Menschen im Zuge der Pandemie verstorben, es handelt sich um hochbetagte Personen aus der Verbandsgemeinde Kirchen. Die Gesamtzahl der an oder mit Corona Verstorbenen steigt damit auf 27. Die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis liegt nun bei 1.749, aktuell infiziert sind 199, 1.523 sind geheilt. Außerdem werden mittlerweile 37 Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz bei 52,8, der Wert für Rheinland-Pfalz bei 118,6.

Ab Montag, 4. Januar 2021, ist es möglich, sich für eine Impfung gegen Corona anzumelden. Die Terminvergabe für die Impfungen erfolgt über die landesweite Hotline 0800-5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de. Die Impfungen in den Impfzentren, somit auch im Wissener Impfzentrum für den Kreis Altenkirchen, beginnen am Donnerstag, 7. Januar. Weder beim Impfzentrum in Wissen noch bei der Kreisverwaltung und dem Gesundheitsamt in Altenkirchen werden Termine für eine Impfung vergeben. Die über 80-Jährigen, die zur ersten Gruppe der zur Impfung berechtigten Personen gehören, werden durch das Land angeschrieben und informiert.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick:

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1.749

Steigerung zum 30. Dezember 2020: +40

Aktuell Infizierte: 199

Geheilte: 1.523

Verstorbene: 27 (+3)

in stationärer Behandlung: 37

7-Tage-Inzidenz: 52,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 644

Betzdorf-Gebhardshain: 332

Daaden-Herdorf: 221

Hamm: 140

Kirchen: 242

Wissen: 170