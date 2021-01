BOPPARD – Rettung einer verletzten Eule durch die Polizei

Veröffentlicht am 3. Januar 2021 von wwa

BOPPARD – Rettung einer verletzten Eule

Gegen Sonntagmittag, 03. Januar 2021, meldeten Spaziergänger einen verletzten Vogel in der Schützenstraße in Boppard, in einem Gebüsch am Bahndamm liegend. Durch die entsandten Einsatzkräfte der Polizei Boppard wurde eine kleine Eule mit verletztem Flügel festgestellt und gerettet. Das sichtlich geschwächte Tier wurde umgehend einer Tierklinik in Mayen zugeführt. Quelle und Fotos: Polizei