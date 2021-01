Veröffentlicht am 3. Januar 2021 von wwa

FISCHBACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 44 bei Fischbach

Am Samstagnachmittag, 02. Januar 2021, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der K 44 bei Fischbach bei Dahn ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 63jähriger Fahrzeugführer war mit seinem VW Tiguan von Petersbächel in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs. In Höhe des Fischbacher Friedhofs geriet er mit seinem Fahrzeug, nachdem er bereits zuvor unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn kam, nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Straßenlaterne, rollte ungebremst das Feld hinab und prallte gegen einen Strommast, wo es zum Stillstand kam.

Die 35jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus nach Pirmasens gebracht. Der 63jährige Fahrzeugführer musste durch die hinzugezogenen Rettungskräfte und Notarzt vor Ort reanimiert werden, verstarb jedoch kurz darauf an der Unfallstelle. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei scheint ein medizinischer Notfall des Fahrers wahrscheinlich und unfallursächlich. (pidn) Quelle und Foto: Polizei