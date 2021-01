Veröffentlicht am 3. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Fünf Erstkommunionskinder sind Sternsinger in Wissen

Auch in Wissen muss man sich dem Coronavirus notgedrungen unterwerfen. Den Part der Sternsinger übernehmen gerade fünf Erstkommunionkinder. Gesammelt wird aber nicht wie sonst üblich an den Haustüren. Stattdessen stehen nach den Gottesdiensten Sammelbüchsen vor der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ bereit.

Wer für notleidende Kinder in aller Welt spendet, kann dann sofort einen Aufkleber mit dem Segenswunsch „20*C+M+B*21“ mitnehmen und an seiner Haustüre anbringen. Die Sternsinger stehen mit ihren Sammelbüchsen auch an folgenden Tagen jeweils nach der Hl. Messe vor der Pfarrkirche: Mittwoch, 6. Januar, 18.30 Uhr; Donnerstag, 7. Januar; 18 Uhr; Freitag, 8. Januar, 18 Uhr und Samstag, 9. Januar, 17 Uhr. Am Sonntag, 10. Januar, werden die Wissener Sternsinger beim Gottesdienst um 11Uhr zurück erwartet. (bt) Fotos: B. Theis