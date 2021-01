Veröffentlicht am 2. Januar 2021 von wwa

MARENBACH – Rückblick – Ballonfahrt beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach trotz Corona

Einer der Höhepunkte zum Schützenfest des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach ist immer die Sonderaktion am Schützenfestmontag. Schon viele solcher Aktionen, wie die Falknerschau, Rettungshundestaffel und Ballonfahrten lockten viele Besucher an. Auch für 2020 war eine Ballonfahrt, die bereits im Vorjahr mit großem Erfolg stattfand, geplant. Das Schützenfest selber, das Fest überhaupt in der Region, fiel, wie bei allen anderen Schützenvereinen und -gesellschaften, Corona zum Opfer. Die Ballonfahrt allerdings fand unter Einhaltung der erforderlichen Corona-Auflagen statt. Bei bestem Ballonwetter packten die Ballonfahrgäste beim Aufbau des Ballons und der Fahrgastzelle, dem Korb mit an. Nach schweißtreibender Arbeit ging es gut eine Stunde später in die Luft. In Richtung Birnbach verabschiedeten sich die Ballonfahrer. Ein Erlebnis was alle Teilnehmer nicht so schnell vergessen werden. (wwa) Fotos: Renate Wachow