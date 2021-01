Veröffentlicht am 2. Januar 2021 von wwa

,BENDORF – Leiche bei Dachgeschoßbrand in Bendorf gefunden

Am Freitagabend, 01. Januar 2021, gegen 23.30 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über einen Dachgeschoßbrand in Bendorf ein. Zur Zeit der Meldung brannte das Dachgeschoss bereits lichterloh. Die Feuerwehr löschte den Brand und fand in der Wohnung eine noch nicht identifizierte Leiche. Die Ursache für den Brand ist nach wie vor unbekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 80.000 bis 100.000 Euro. Die Wohnung wurde versiegelt. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums dauern an. Quelle: Polizei