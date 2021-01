Veröffentlicht am 2. Januar 2021 von wwa

BREITSCHEID-NASSEN – Sachbeschädigung an Briefkasten durch Böller

In der Silvesternacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Deutschen Post in der Marienstraße in Breitscheid-Nassen. Unbekannte Täter warfen einen brennenden Böller in den Kasten und brachten ihn dadurch zum Zerbersten. Die darin befindlichen Briefe konnten durch die Polizei gesichert und wieder an ihre Absender zurückgegeben werden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei