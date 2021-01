Veröffentlicht am 2. Januar 2021 von wwa

EHLSCHEID – Hausfriedensbruch im Gemeindehaus in Ehlscheid

Am Freitagabend, 01. Januar 2021 zwischen 18:00 und 18:15 Uhr kam es zu einem Hausfriedensbruch in das Gemeindehaus in Ehlscheid. Dabei ertappte eine, in der angrenzenden Praxis befindliche Zeugin, zwei bis drei Jugendliche, die sich unberechtigt in dem Gemeindehaus aufhielten und sich auf Ansprache fluchtartig entfernten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei