Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Alkoholisierte Fahrerin überschlägt sich auf der L 308 mit Pkw

Am Neujahrsmorgen, 01. Januar 2021, gegen 07:30 Uhr, überschlug sich eine 23jährige Frau mit ihrem Pkw auf der L 308 bei Höhr-Grenzhausen, nachdem sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei bei der jungen Frau zunächst Alkoholgeruch festgestellt. Schließlich wurde ein Alkoholwert von knapp 1,5 Promille gemessen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrerlaubnis in Gewahrsam. Quelle: Polizei