1. Januar 2021

MONTABAUR – Betrunken am Steuer erwischt – das Jahr fängt „gut“ an

Am Freitagmorgen, 01. Januar 2021, gegen 06:10 Uhr, machte ein 36jähriger PKW-Fahrer durch seine ungewöhnliche Fahrweise in Montabaur, in der Rheinstraße, auf sich aufmerksam. Der schlangenlinienfahrende PKW wurde durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurde ein Alkoholwert von knapp 1,4 Promille bei dem absolut fahruntüchtigen Pkw-Fahrer gemessen. Der Führerschein wurde sofort durch die Polizei einbehalten und eine Strafanzeige wurde ebenfalls gefertigt. Quelle: Polizei