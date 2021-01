Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Wissen geht recht ruhig ins Jahr 2021

Auch in Wissen blieb es an Silvester recht ruhig. Nur vereinzelt waren Böller zu hören oder Raketenblitze zu sehen. An der Hachenburgerstraße im Stadtteil Köttingerhöhe begnügte man sich beim Begrüßen des neuen Jahres mit Wunderkerzen. Gefeiert wurde trotzdem nach allen Regeln der Kunst und dies bis weit in den Freitag hinein. (bt) Foto: B. Theis