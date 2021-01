Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

KESTEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 134 – Fahrzeug überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt.

Am Mittwochnachmittag, 30. Dezember 2020, fuhr ein 30jähriger Fahrer von der Mittelmosel gegen 16:15 Uhr die K 134, von Lieser kommend in Richtung Kesten. Aus ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort überschlug es sich und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig befreien, wurde aber schwer verletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz befand sich ein Fahrzeug des DRK, der Rettungshubschrauber Christoph 10 und die Polizei Bernkastel-Kues. Quelle und Foto: Polizei