Veröffentlicht am 31. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der A 48 – Vier Personen schwer verletzt

Am Mittwochabend, 30. Dezember 2020, gegen 20.00 Uhr, ereignete sich auf der A 48, Richtungsfahrbahn Trier, vor der Anschlussstelle Ulmen, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 52jähriger PKW-Fahrer aus Hessen die A 48 in Fahrtrichtung Trier. In einer Linkskurve kam er vermutlich alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonbegrenzung. Der PKW wurde hierdurch abgewiesen, schleuderte wieder auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Zwei nachfolgende PKW kollidierten in der Folge mit dem auf der Fahrbahn stehenden dunklen PKW.

Bei dem Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille festgestellt. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Durch den Verkehrsunfall wurden insgesamt vier Personen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die A 48 musste für die Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Quelle: Polizei