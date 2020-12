Veröffentlicht am 31. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall infolge Ablenkung durch Handy

Der Unfallverursacher befuhr am Mittwochabend, 30. Dezember 2020, gegen 21.00 Uhr mit seinem Pkw die Koblenz-Olper-Straße (B 413) in Fahrtrichtung Sayn. In Höhe der Hausnummer 8 kam er aufgrund Handynutzung während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen ordnungsgemäß parkenden Pkw am Fahrbahnrand und kam an einer Grundstücksmauer nach Kollision zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen und an der Mauer entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden dürfte, so die Polizei, sich auf rund 8.000 Euro belaufen. Quelle: Polizei