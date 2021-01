Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

BUCHHOLZ – Nach Einbrüchen in Buchholz (Westerwald) Zeugen gesucht

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag, 27. bis 28. Dezember 2020, zwischen 12:30 und 12:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Buchholz in der Kirchstraße ein. Bereits am 10. Dezember 2020 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Finkenweg in Buchholz. Hier erstreckt sich der Tatzeitraum von den Mittagsstunden bis in die Abendstunden. Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise bezüglich verdächtiger Personen und oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei in Neuwied unter der Rufnummer 02631/878-0 mitzuteilen. Quelle: Polizei