Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Sternsinger in Birken-Honigsessen

Auch in der Kirchengemeinde Birken-Honigsessen hat das Coronavirus seine Spuren hinterlassen. Aber trotz aller Probleme hält man an der altehrwürdigen Tradition des Sternsingens fest. So treffen sich an sieben Tagen jeweils nach dem Gottesdienst in der Kirche „St. Elisabeth“ drei der Sternsinger vor dem Pfarrheim. Dort liegt eine Liste aus, in die sich Spender eintragen können, die den Segen des diesjährigen Dreikönigssingens gerne nach Hause an ihre Türe geschrieben haben möchten.

Die Verantwortlichen hoffen, dass dies zahlreich wahrgenommen wird. Die Sammelbüchsen können nach der Aktion bei Frau Neuhoff in der Sakristei oder bei Elke Reifenrath abgegeben werden. Am 1., 3., 10. und 17. Januar 2021, jeweils nach der Hl. Messe um 10.30 Uhr, bitten die heimischen Sternsinger wieder um eine Spende für notleidende Menschen.

Der Gottesdienst wurde übrigens per Videostream auf eine große Leinwand ins Pfarrheim übertragen. (bt) Fotos: B. Theis