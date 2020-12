CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 26 neue Corona-Infektionen – zwei Todesfälle

Veröffentlicht am 30. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zwei Todesfälle seit Montag – Start der Impfzentren: Terminvergabe ab 4. Januar, Impfbeginn in Wissen am 7. Januar

Zum letzten Mal im Jahr 2020 veröffentlicht die Kreisverwaltung Altenkirchen aktuelle Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis: Es gibt am Mittwoch, 30. Dezember 2020, um 16 Uhr, gegenüber der Meldung am Montag, 28. Dezember 2020, 26 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus.

Die Zahl der im Zuge der Pandemie Verstorbenen steigt um zwei auf 24. Bei den beiden Toten handelt es sich um einen 56jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und um einen 83jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen, beide litten unter Vorerkrankungen. Die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis liegt nun bei 1.709, aktuell infiziert sind 197, 1.488 sind geheilt. 21 Personen aus dem Kreis Altenkirchen werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz wie bereits am Dienstag (29. Dezember) bei 45,0, landesweit bei 111,4.

„Fahrplan“ für die Impfzentren steht

Am Mittwoch hat die Landesregierung über den „Fahrplan“ zur Öffnung der landesweit 31 Impfzentren und damit auch für das Impfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen (Platz des Wissener Jahrmarkts) informiert. Dieses wird den Impfbetrieb – in Abhängigkeit von den durch das Land zugewiesenen Impfdosen – ab dem 7. Januar 2021 eingeschränkt aufnehmen. Die Terminvergabe für die Impfungen, so die Informationen des Landes, erfolgt bereits ab dem 4. Januar entweder telefonisch über die Telefonnummer 0800-5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de. Ab dem 11. Januar, der zunächst für den Start der Impfzentren vorgesehen war, sollen alle Impfzentren im Regelbetrieb arbeiten. Wichtig: Weder beim Impfzentrum in Wissen noch bei der Kreisverwaltung und dem Gesundheitsamt in Altenkirchen werden Termine für eine Impfung vergeben. Die über 80-Jährigen, die zur ersten Gruppe der zur Impfung berechtigten Personen gehören, werden durch das Land angeschrieben und informiert.

Wer wird geimpft? (Quelle: bundesgesundheitsministerium.de)

Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (RKI) aufbaut. Eine Priorisierung ist notwendig, weil zunächst nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, um alle Menschen zu impfen, die das wünschen. Nach der Impfverordnung werden zuerst die über 80-Jährigen sowie die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft. Auch das Personal dieser Häuser und Beschäftigte im Gesundheitswesen, die einem besonders hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, gehören zu der ersten Gruppe. Diese Reihenfolge wird auch bei den zweiten Impfungen beibehalten.

Die komplette Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums als pdf-Datei: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_-_De_Buette.pdf

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1709

Steigerung zum 28. Dezember: +26

Aktuell Infizierte: 197

Geheilte: 1488

Verstorbene: 24 (+2)

in stationärer Behandlung: 21

7-Tage-Inzidenz: 45,0