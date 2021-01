Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

HERDORF – Sachbeschädigung an Pkw in Herdorf

In der Nacht zum 20. Dezember 2020 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Pkw in Herdorf Ortsteil Dermbach. An einem in der Rolandstraße abgestellter Opel Corsa, wurde der Lack zerkratzt. Der unbekannte Täter verwendete als Tatwerkzeug einen spitzen Gegenstand. Das Schadensbild zeigt rundum teils tiefe Lackschäden. Es entstand Sachschaden circa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Herdorf. Quelle: Polizei