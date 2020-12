Veröffentlicht am 31. Dezember 2020 von wwa

PRACHT – Verkehrspoller an der Kreuzung Bergstraße (L 267) und Schulstraße (K57) aufgestellt

Durch den Bauhof der Verbandsgemeinde wurde noch vor Weihnachten ein Verkehrspoller an der Kreuzung Bergstraße / Schulstraße aufgestellt. Dieser soll den Fahrern von Lastkraftwagen signalisieren, dass hier ein Abbiegen in Richtung Niederhausen nur bedingt möglich ist. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass LKw´s in der Kreuzung steckengeblieben sind und somit ein kleines Verkehrschaos ausgelöst haben. Auch wurden die Häuser der Bergstraße Nr. 5 und Nr. 7 mehrfach beim Rangieren beschädigt. Besonders ärgerlich war es, dass der neu angelegte Pflasterbereich in der Kurve mehrfach kaputt gefahren wurde. Auch ist allen noch der LKw in Erinnerung, der am 6. Juli beim Abbiegen in Richtung Niederhausen steckengeblieben ist und eine erhebliche Ölverschmutzung verursacht hat.

Diese Ereignisse haben dazu geführt, hier eine Lösung zu finden, damit sich die Vorfälle nicht wiederholen. Bei einem Ortstermin mit Vertretern vom Ordnungsamt Hamm, der Kreisverwaltung Altenkirchen, dem Landesbetrieb Mobilität Diez und der Polizei wurde das Aufstellen eines Verkehrspollers empfohlen.

Ein generelles Abbiegeverbot für LKw´s konnte nicht begründet werden. Durch das Aufstellen des roten Verkehrspollers möchte die Ortsgemeinde den LKw Fahrern (je nach Länge des Fahrzeuges) den Hinweis geben hier nicht abzubiegen um somit auch keine Schäden an Gebäuden, Mauern oder Bürgersteigen zu verursachen. (udse) Fotos: OG Pracht