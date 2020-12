Veröffentlicht am 31. Dezember 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Betzdorf

Am Dienstagmittag, 29. Dezember 2020, zwischen 14.00 und 14:15 Uhr stellte ein 81jähriger Fahrzeugführer seinen Ford auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Stadtgebiet Betzdorf ab. Als der Senior zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Stoßfänger hinten links. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgestellten Pkw beschädigt und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Sachschaden circa 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei