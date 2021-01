Veröffentlicht am 1. Januar 2021 von wwa

BETZDORF – Parkplatzunfall in Betzdorf – Verursacher flüchtet

Am Dienstagabend, 29. Dezember 2020, gegen 19:10 Uhr stellte eine 27jährige Fahrzeugführerin an ihrem, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, abgestellten Pkw einen Schaden fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken am rückwärtigen Stoßfänger. Es entstand Sachschaden von mindestens 500 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei