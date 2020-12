Veröffentlicht am 30. Dezember 2020 von wwa

MITTELHOF – Kaminbrand in Mittelhof schnell unter Kontrolle

Schnell im Griff hatten die Feuerwehren Wissen und Schönstein einen Kaminbrand in Mittelhof. Der Alarm war am Mittwochvormittag, 30. Dezember 2020, kurz nach 10.30 Uhr eingegangen. Betroffen war ein Einfamilienhaus am Grabigsweg. Die weiteren Maßnahmen lagen in der Verantwortung des zuständigen Schornsteinfegermeisters. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich 40 Kräfte aus Wissen und Schönstein mit neun Fahrzeugen, dazu der Wissener Rettungswagen und die Polizei. (bt) Fotos: B. Theis