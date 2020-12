Veröffentlicht am 30. Dezember 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – BARMER-Patientenakte eCare: Nutzerfreundlichkeit trifft Transparenz

Die elektronische Patientenakte der BARMER ist startklar. Ab dem 1. Januar können die Versicherten der Krankenkasse die eCare nutzen. Durch das neue digitale Angebot soll vor allem die Transparenz im Gesundheitssystem steigen. Den Versicherten eröffnen sich zugleich nützliche Anwendungen. „Die elektronische Patientenakte ist ein grundlegender Baustein für ein modernes digitales Gesundheitssystem. Wir haben bei der eCare darauf geachtet, dass sie maximale Nutzerfreundlichkeit bietet. Das ist entscheidend für hohe Akzeptanz und breite Anwendung“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Patienten könnten den Nutzen der Akte vom Start weg konkret erleben.

eCare auf Wachstum angelegt: Die BARMER eCare sei darauf angelegt, mehr als den gesetzlich vorgeschriebenen Standard zu bieten. Dazu gehörten der elektronische Arztbrief, der bundeseinheitliche Medikationsplan und ein Notfalldatensatz. Direkt von Anfang an verfüge die eCare über einen Mediplaner, in dem alle ärztlich verordneten und privat gekauften Arzneimittel zusammengefasst werden könnten. Versicherte könnten noch im Sommer 2021 mit weiteren Features rechnen. Sie könnten Gesundheitsdokumente in die Patientenakte integrieren und mit ihren Ärzten teilen. Zudem könnten bislang papiergebundene Dokumente wie Mutter- oder Röntgenpass, das Zahnbonusheft oder ein Allergiepass in die Akte übertragen und individuelle Gesundheitsnachrichten abonniert werden. Die App zur BARMER eCare könne ab dem 1. Januar im Play Store und im App Store heruntergeladen werden.