WISSEN – „Hondag“ bei Familie Reinery

In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als diese Aufnahme entstand, gehörte der so genannte „Hondag“ noch zu den Selbstverständlichkeiten auf allen Bauernhöfen und bei vielen Familien des Wisserlands. Wenn im November allerorten die Hausschlachtungen stattgefunden hatten, war eine ruhigere Zeit angebrochen. Und spätestens in den Tagen nach Weihnachten trafen sich die Landwirte auf ihren Höfen abwechselnd zum „Hondagmachen“. Dann gab man sich ganz entspannt der Geselligkeit hin und ließ den lieben Gott einen guten Mann sein.

Bevorzugt kreisten die Spielkarten bis in den späten Abend hinein. Die Aufnahme wurde in der guten Stube der Familie Reinery in Wendlingen gemacht, das damals noch zur Spezialgemeinde Holschbach/Wissen rechts der Sieg gehörte. Neben Angehörigen und Freunden sind auch Bekannte von der Blickhauserhöhe in der fröhlichen Runde zu sehen.

Dazu gehörten unter anderem Alois Rödder (vorne rechts) und Josef Reifenrath (hinten, 3. von links). Auf der Blickhauserhöhe, die längst Ortsgemeinde Mittelhof heißt, gehörte vor fünf Jahrzehnten auch der damalige Amtsbürgermeister Josef Küppenbender zu den gern gesehenen Gastkartenspielern. Und Gemeindevorsteher Karl Stangier konnte sich schon aus „beruflichen Gründen“ nicht leisten, auch nur einen der „Hondage“ in seinem weit verzweigten Verwaltungsbereich auszulassen. (bt) Foto: Archiv B. Theis