29. Dezember 2020

HORHAUSEN – Diebstahl eines PKW in Horhausen

In der Zeit vom 27. auf den 28. Dezember 2020, zwischen 21:45 und 06:00 Uhr wurde in der Neuen Schulstraße ein im Hof abgestellter Kia, Modell Venga, durch unbekannte Täter gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei