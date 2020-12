Veröffentlicht am 29. Dezember 2020 von wwa

LIMBACH – Sachbeschädigung an Holzhütte an der Grundschule in Limbach

Im Zeitraum vom 18. bis 21. Dezember 2020 beschädigten unbekannte Täter das Holzhäuschen auf dem Gelände der Grundschule in Limbach. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei