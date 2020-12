Veröffentlicht am 29. Dezember 2020 von wwa

HÖCHSTENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 413 in Höchstenbach Im Zeitraum vom 27. bis 28. Dezember 2020, zwischen 07.30 und 04.30 Uhr wurde ein Auslieferfahrzeug einer Bäckerei in der Koblenzer Straße (B 413) in Höchstenbach an der Schiebetür vermutlich durch einen Pkw beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Da sich die Unfallstelle gut einsehbar an einer stark frequentierten Straße befindet, könnte es möglicherweise Zeugen des Unfallereignisses geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg Tel. 02662/9558-0. Quelle: Polizei