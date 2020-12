Veröffentlicht am 29. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Erneuter Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall vom 21. Dezember 2020 in Neuwied

Am Montagnachmittag, 21. Dezember 2020, kam es gegen 15:20 Uhr auf der Kreuzung Hermannstraße / Marktstraße in Neuwied zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der genaue Unfallhergang ist nach wie vor unklar. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei wird davon auszugehen sein, dass einer der Unfallbeteiligten die für ihn geltende rote Ampel missachtet hat. Trotz eines noch am gleichen Tag gestarteten Zeugenaufrufs haben sich bisher keine Zeugen gemeldet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit müsste es jedoch eigentlich Zeugen geben. Diese werden noch einmal gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei