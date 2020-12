Veröffentlicht am 28. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung in Wissen auf der Streuobstwiese

In der Zeit von Freitag bis Samstag, 25. bis 26. Dezember 2020, zwischen 16:00 und 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter auf der Streuobstwiese an der Siegpromenade zwei aufgestellte Insektenhotels. Das eine Insektenhotel wurde niedergedrückt; an dem anderen wurden die Bauteile auseinandergerissen und auf die Wiese geworfen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei