Veröffentlicht am 28. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl einer Ortstafel in Wissen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 22. bis Donnerstag, 24. Dezember 2020, die Ortstafel am Ortsende Wissen in Richtung des Ortsteiles Paffrath. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei