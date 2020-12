Veröffentlicht am 28. Dezember 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 in der Gemarkung Hövels – zwei Personen verletzt

Am Montagmittag, 28. Dezember 2020, gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 18jährige Fahranfängerin mit ihrem Ford Mondeo die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Hövels. In Höhe der Gasometerkurve erhielt sie einen Telefonanruf auf ihrem fest eingebauten Pkw-Display. Durch den Anruf kurz abgelenkt steuerte sie im Kurvenbereich in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Ford Focus eines 46jährigen Fahrzeugführers zusammen. Der versuchte noch auszuweichen. Eine nachfolgende 53jährige Fahrzeugführerin eines Renault Twingo musste ebenfalls ausweichen. Die 18jährige und der Focus-Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Renault entstand nur leichter Sachschaden. Quelle und Fotos: Polizei