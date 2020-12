CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Sieben neue Corona-Infektionen am Montag im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 28. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sieben neue Infektionen am Montag – Betrieb im Wissener Impfzentrum läuft ab Januar

Sieben neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen für Montag, 28. Dezember 2020, um 14 Uhr. Damit steigt die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis auf 1.683. Aktuell sind 173 Personen infiziert, 1.488 geheilt, insgesamt 22 sind verstorben. 21 Personen aus dem Kreis Altenkirchen werden nun stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen wird vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz mit 50,5 angegeben, der Wert für ganz Rheinland-Pfalz liegt demnach bei 122,6.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass im Impfzentrum in Wissen derzeit noch keine Impfungen stattfinden und dass man sich hier nicht unmittelbar für eine Impfung anmelden kann. Auch Kreisverwaltung und Gesundheitsamt können hierfür keine Termine vergeben. Der Hintergrund: Wegen der beschränkten Impfstoffmenge, die in den ersten Tagen zur Verfügung gestellt werden kann, hat man sich in Rheinland-Pfalz dazu entschlossen, zuerst Impfungen durch mobile Teams in Senioreneinrichtungen vorzunehmen. Auf diese Planungen hat der Landkreis keine Einflussmöglichkeit. Es werden zunächst solche Einrichtungen berücksichtigt, die in Landkreisen und kreisfreien Städten mit höheren Inzidenzen liegen. Mit dem Betrieb des Impfzentrums durch den Kreis in Wissen, das seit dem 15. Dezember einsatzbereit ist, ist somit nicht vor Januar 2021 zu rechnen. Das Land hat mitgeteilt, dass die Hotline für die Terminvergabe spätestens am 4. Januar freigeschaltet, dann können sich die für eine Impfung berechtigten Personengruppen darüber zur Impfung.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1683

Steigerung zum 27. Dezember: +7

Aktuell Infizierte: 173

Geheilte: 1488

Verstorbene: 22

in stationärer Behandlung: 21 (+2)

7-Tage-Inzidenz: 50,5