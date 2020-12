Veröffentlicht am 28. Dezember 2020 von wwa

KATZWINKEL – Kennzeichendiebstahl in Katzwinkel

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag, 24. bis 26. Dezember 2020, zwischen 15:00 und 13:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Katzwinkel, Auf der Burg 2, das hintere Kennzeichenschild AK-P84 an einem Opel Corsa. Das Fahrzeug war seit circa drei Wochen auf dem Parkplatz abgestellt. Das Kennzeichenschild wurde aus der Halterung herausgebrochen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei