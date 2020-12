Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Polizei trennt streitendes Ehepaar

In Bad Hönningen musste die Polizeiinspektion Linz am Samstag, 26. Dezember 2020, ein streitendes Ehepaar voneinander trennen. Ein 28jähriger Mann schlug seiner Ehefrau einen Wasserkocher auf den Kopf, zog ihr an den Haaren und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Frau verbrühte ihren Ehemann im weiteren Verlauf mit heißem Wasser den Unterkörper. Der Mann musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die im selben Haushalt lebenden Kleinkinder mussten den Streit ihrer Eltern miterleben. Quelle: Polizei