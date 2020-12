Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

LINZ am Rhein – Junges Linzer Paar gerät in Streit

Ein junges Paar im Alter von 22 und 23 Jahren geriet am zweiten Weihnachtstag, Samstag, 26. Dezember 2020, aus unbekannten Gründen in Streit. Nachbarn nahmen Schreie und Hilferufe aus einer Wohnung in Linz wahr und verständigten aus Sorge die Polizei. Vor Ort konnte lediglich der weibliche Part angetroffen werden. Die Frau war nicht verletzt und gab an, dass man sich nur verbal auseinandergesetzt habe. Der Mann hatte die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Quelle: Polizei