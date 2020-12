Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

BENDORF – Illegales Autorennen auf der B 42 in Bendorf

Am Sonntagmittag, 27. Dezember 2020, gegen 13 Uhr, wurde der Polizei Bendorf telefonisch ein Autorennen zwischen zwei hochmotorisierten Fahrzeugen, einem Audi RS3 Sportback und Audi Q5, auf der B 42 in Bendorf, aus Richtung Neuwied in Fahrtrichtung Koblenz, mitgeteilt. Die Fahrzeuge und die Fahrzeugführer (44 und 41 Jahre alt) konnten im Rahmen der Fahndung in Lahnstein durch die Polizei angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Bendorf sucht weitere Zeugen oder eventuell Geschädigte des Vorfalls. Quelle: Polizei