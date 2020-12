CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Über Weihnachten 41 neue Corona-Infektions-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Über Weihnachten 41 neue Corona-Infektions-FälleNach den Weihnachtsfeiertagen verzeichnet die Kreisverwaltung seit dem 23. Dezember 2020 41 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Corona-Virus. Mit Stand von Sonntagnachmittag, 27. Dezember 2020, um 15 Uhr, gab das Kreishaus die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis mit 1676 an. Aktuell sind 166 Personen infiziert, 1.488 geheilt, insgesamt 22 sind verstorben. 19 Personen aus dem Kreis Altenkirchen werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen wird vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz mit 55,1 angegeben, der Wert für ganz Rheinland-Pfalz liegt demnach bei 122,7. Seit dem heutigen Sonntag laufen in Rheinland-Pfalz erste Impfungen in Senioreneinrichtungen durch mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes Rheinland-Pfalz. Diese Impfungen erfolgen zunächst in elf Landkreisen und kreisfreien Städten mit höheren Inzidenzen, darunter die Städte Mainz und Koblenz sowie die Landkreise Bad Kreuznach, Vulkaneifel und Neuwied.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1676

Steigerung zum 23. Dezember: +41

Aktuell Infizierte: 166

Geheilte: 1488

Verstorbene: 22

in stationärer Behandlung: 19

7-Tage-Inzidenz: 55,1